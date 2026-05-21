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Ouça aqui. Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano

21 mai, 2026 - 09:08 • João Malheiro

Um erro informático terá acionado o procedimento para a morte de um monarca.

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Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano
Ouça aqui o momento em que a Radio Caroline noticiou a morte do Rei Carlos III.

Uma rádio britânica anunciou a morte de o Rei Carlos III esta terça-feira, mas tudo se tratou de um engano.

A Radio Caroline noticiou de forma errada a morte do soberano do Reino Unido, interrompendo a emissão para anunciar o suposto falecimento e emitir o hino nacional britânico.

Quinze minutos depois, os locutores retomaram a emissão e pediram desculpas pelo erro aos ouvintes e ao próprio Rei Carlos III.

Segundo um dos responsáveis pela antena, Peter Moore, tudo se tratou de um erro informático que acionou, acidentalmente, o procedimento para a morte de um monarca, "que todas as rádios do Reino Unido têm preparado".

Em comunicado, a Radio Caroline acrescentou que "teve o prazer de transmitir a mensagem de Natal de Sua Majestade a rainha e, agora, do rei, e esperamos continuar a fazer isso por muitos anos".

A Radio Caroline foi criada em 1964 e chegou a ser uma rádio pirata que operava a partir de navios ao largo da costa inglesa.

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