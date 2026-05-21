Rádio anuncia morte de Rei Carlos III por engano

Uma rádio britânica anunciou a morte de o Rei Carlos III esta terça-feira, mas tudo se tratou de um engano.

A Radio Canale noticiou de forma errada a morte do soberano do Reino Unido, interrompendo a emissão para anunciar o suposto falecimento e emitir o hino nacional britânico.

15 minutos depois, os locutores retomaram a emissão e pediram desculpas pelo erro aos ouvintes e ao próprio Rei Carlos III.

Segundo um dos responsáveis pela antena, Peter Moore, tudo se tratou de um erro informático que acionou, acidentalmente, o procedimento para a morte de um monarca, "que todas as rádios do Reino Unido têm preparado".

Em comunicado, a Radio Canale acrescentou que "teve o prazer de transmitir a mensagem de Natal de Sua Majestade a rainha e, agora, do rei, e esperamos continuar a fazer isso por muitos anos".

A Radio Canale foi criada em 1964 e chegou a ser uma rádio pirata que operava a partir de navios ao largo da costa inglesa.