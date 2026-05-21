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Médio Oriente

Trump avisa Irão: Nem urânio nem portagens no Estreito de Ormuz

21 mai, 2026 - 20:30 • Ricardo Vieira, com Reuters

Existem “alguns sinais positivos” nas negociações entre EUA e Irão, afirma o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

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Os Estados Unidos não querem portagens no Estreito de Ormuz nem urânio altamente enriquecido em poder do Irão, exigiu esta quinta-feira o Presidente Donald Trump.

“Vamos consegui-lo [o urânio]. Não precisamos dele, não o queremos. Provavelmente destruí-lo-emos depois de o obtermos, mas não vamos deixar que eles fiquem com ele”, declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

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O líder norte-americano criticou também as intenções de Teerão de cobrar taxas pela utilização do Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo e gás natural mundiais antes da guerra.

“Queremos que permaneça aberto, queremos que seja livre. Não queremos portagens”, afirmou. “É uma via marítima internacional”, salientou Trump, que esta semana adiou, à última hora, um novo ataque ao Irão.

Por seu lado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou esta quinta-feira existirem “alguns sinais positivos” nas negociações.

“Há alguns sinais positivos”, disse Rubio. “Não quero ser demasiado otimista (...). Vamos ver o que acontece nos próximos dias”, frisou.

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