- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-
Médio Oriente
Trump avisa Irão: Nem urânio nem portagens no Estreito de Ormuz
21 mai, 2026 - 20:30 • Ricardo Vieira, com Reuters
Existem “alguns sinais positivos” nas negociações entre EUA e Irão, afirma o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
Os Estados Unidos não querem portagens no Estreito de Ormuz nem urânio altamente enriquecido em poder do Irão, exigiu esta quinta-feira o Presidente Donald Trump.
“Vamos consegui-lo [o urânio]. Não precisamos dele, não o queremos. Provavelmente destruí-lo-emos depois de o obtermos, mas não vamos deixar que eles fiquem com ele”, declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O líder norte-americano criticou também as intenções de Teerão de cobrar taxas pela utilização do Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo e gás natural mundiais antes da guerra.
“Queremos que permaneça aberto, queremos que seja livre. Não queremos portagens”, afirmou. “É uma via marítima internacional”, salientou Trump, que esta semana adiou, à última hora, um novo ataque ao Irão.
Por seu lado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou esta quinta-feira existirem “alguns sinais positivos” nas negociações.
“Há alguns sinais positivos”, disse Rubio. “Não quero ser demasiado otimista (...). Vamos ver o que acontece nos próximos dias”, frisou.
- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-
- Guerra no Irão. Senado dá primeiro passo para limitar poderes de Trump
- "Fizemos grandes progressos" com o Irão, diz JD Vance
- Trump adia ataque ao Irão previsto para 3.ª feira
- Trump ameaça Irão e avisa que “o tempo está a esgotar-se”
- Não é montagem: veja esta e outras fotos que marcaram a semana
- Irão. PS pede audição de Rangel para debater "humilhação à escala planetária"
- Trump sobre negociações com o Irão: "Não vou ter muita mais paciência"
- EUA dizem que Irão perdeu 90% da capacidade de defesa
- Rubio diz que progresso ligeiro nas negociações com o Irão
- Guerra no Irão. Senado dá primeiro passo para limitar poderes de Trump
- "Fizemos grandes progressos" com o Irão, diz JD Vance
- Trump adia ataque ao Irão previsto para 3.ª feira
- Trump ameaça Irão e avisa que “o tempo está a esgotar-se”
- Não é montagem: veja esta e outras fotos que marcaram a semana
- Irão. PS pede audição de Rangel para debater "humilhação à escala planetária"
- Trump sobre negociações com o Irão: "Não vou ter muita mais paciência"
- EUA dizem que Irão perdeu 90% da capacidade de defesa
- Rubio diz que progresso ligeiro nas negociações com o Irão