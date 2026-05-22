Ébola. 177 mortes suspeitas e quase 750 casos suspeitos, segundo OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta para 177 mortes suspeitas de ébola e quase 750 casos, numa estimativa avançada esta sexta-feira pelo secretário-geral da organização.

Citado pela Reuters, Tedros Adhanom Ghebreyesus refere que, por agora, só estão confirmados 82 casos e sete mortes pela epidemia de ébola em África.

Mais equipas da OMS estão a caminho de Ituri, na República Democrática do Congo, o epicentro do novo surto que se tem espalhado pelo continente africano.

De acordo com o secretário-geral da OMS, há dois casos e uma morte confirmados no Uganda, mas a situação no país é estável.

A atual epidemia de ébola foi considerada na terça-feira uma emergência de saúde pública de importância internacional.

A RDCongo é regularmente afetada por epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infetadas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

