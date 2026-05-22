"Muito alto". OMS eleva nível de risco do surto de ébola na RD Congo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou, esta quinta-feira, para “muito alto” o nível de risco do surto de ébola na República Democrática do Congo (RDC).

“Estamos agora a rever a nossa avaliação de risco para muito elevada a nível nacional, elevada a nível regional e baixa a nível global”, disse aos jornalistas o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Até agora, há 82 casos e sete mortes confirmadas de pessoas infectadas pela variante Bundibugyo do ébola, na República Democrática do Congo. Há ainda 177 mortes suspeitas e 750 casos suspeitos.

“O potencial de propagação rápida deste vírus é elevado, muito elevado, e isso alterou completamente toda a dinâmica”, afirmou Abdirahman Mahamud, diretor de Operações de Alerta e Resposta a Emergências de Saúde da OMS.

Além da República Democrática do Congo, há dois casos confirmados no Uganda, um dos quais resultou na morte do paciente.

As medidas implementadas no Uganda, como detecção dos contactos de risco e proibição de grandes ajuntamentos de pessoas, parecem estar a conseguir conter a propagação do ébola, disse o diretor-geral da OMS.

Um missionário norte-americano no Congo contraiu ébola e foi transferido para um hospital na Alemanha.

De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, outro americano, considerado um contacto de alto risco, foi transferido do Congo para a República Checa.