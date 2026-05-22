Novo caso de hantavírus nos Países Baixos ligado a surto no cruzeiro

Há mais um caso de hantavírus ligado ao surto que ocorreu no cruzeiro MV Hondius, registado esta sexta-feira nos Países Baixos.

Trata-se de um dos tripulantes da embarcação que agora testou positivo, elevando assim o número total de casos para 12.

Em reação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apela a que todos os países com cidadãos afetados continuem a monitorizar de perto, até que termine o período de incubação do vírus de 42 dias.

"Continuamos a incentivar todos os países afetados para monitorizar todos os passageiros", realçou o secretário-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Um cidadão português esteve no cruzeiro, quando ocorreu o surto de hantavírus. Esta semana, um português testou negativo para hantavírus depois de dar entrada durante a noite nas urgências em Lisboa.