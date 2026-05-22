Palestina retira candidatura na ONU após ameaça dos EUA sobre vistos

A Palestina retirou na quinta-feira a sua candidatura à vice-presidência da Assembleia-Geral da ONU, após, segundo a emissora norte-america NPR, os Estados Unidos da América (EUA) ameaçarem revogar os vistos de funcionários da missão palestiniana nas Nações Unidas caso não desistisse da corrida.

"Informamos que a nomeação do Estado da Palestina para uma posição de vice-presidente da Assembleia-Geral da ONU para a 81.ª sessão foi retirada", confirmou na quinta-feira Neice Collins, porta-voz da presidente da Assembleia-Geral, num e-mail enviado às redações.

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A controvérsia surgiu após um memorando interno do Departamento de Estado dos Estados Unidos, obtido pela NPR, instruir diplomatas norte-americanos a pressionarem as autoridades palestinianas para que retirassem a sua candidatura ou enfrentariam a possível revogação dos vistos da sua delegação na ONU.

Um dos motivos da mensagem do Departamento de Estado é que Washington acredita que o representante palestiniano na ONU, Riyad Mansour, tem um "histórico de acusações de genocídio contra Israel" e que a sua candidatura a este cargo de alto escalão na ONU "alimenta tensões" e prejudica o plano de paz do Presidente norte-americano, Donald Trump, para Gaza.