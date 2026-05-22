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Guerra com o Irão

Rubio diz que progresso ligeiro nas negociações com o Irão

22 mai, 2026 - 10:45 • João Malheiro

Marco Rubio abordou, igualmente, o estado atual da NATO, sublinhando que a aliança transatlântica "tem de ser benéfica para todos".

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Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, diz que houve um progresso ligeiro nas negociações com o Irão.

Citado pela Reuters, em visita à Suécia, o chefe da diplomacia da administração Trump acusa o Irão de tentar implementar um sistema de portagens no Estreito de Ormuz que seria "inaceitável".

Marco Rubio abordou, igualmente, o estado atual da NATO, sublinhando que a aliança transatlântica "tem de ser benéfica para todos".

"Tem de haver uma consciência clara de quais são as expectativas", realçou.

O secretário de Estado norte-americano espera que esta visita que realiza à Suécia sirva de fundação para o encontro de líderes da NATO que irá ocorrer em Ancara, na Turquia, entre 7 e 8 de julho.

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