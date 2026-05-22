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Guerra na Ucrânia

Rússia. 86 mil soldados morreram desde o início do ano

22 mai, 2026 - 12:18 • Lusa

Volodymyr Zelensky divulgou as estimativas sobre as baixas russas nas redes sociais.

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O número de soldados russos mortos na guerra da Ucrânia desde o início do ano terá ascendido a 86 mil, de acordo com estimativas de Kiev divulgadas esta sexta-feira pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Desde janeiro, a Rússia terá registado também pelo menos 59 mil feridos graves e mais de 800 militares russos foram feitos prisioneiros pelas forças ucranianas, anunciou Zelensky, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O chefe de Estado ucraniano divulgou as estimativas sobre as baixas russas nas redes sociais após uma reunião com o comandante das forças armadas, Oleksandr Syrsky.

Zelensky disse na mensagem que as tropas ucranianas estavam "a alcançar os objetivos definidos" nas zonas fronteiriças com a Rússia da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

As tropas russas têm tentado criar uma zona tampão na zona de Sumy para afastar o exército ucraniano do território da Rússia.

"Continuamos a destruir efetivos russos e equipamento dos ocupantes também noutros setores" da frente de combate, disse Zelensky, que elogiou o trabalho dos operadores de drones, das forças aerotransportadas e de outras tropas de assalto.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o conflito armado mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número de baixas da guerra, tanto civis como militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, admitem que será muito elevado.

As informações sobre baixas divulgadas pelas duas partes do conflito não podem ser verificadas de forma independente.

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