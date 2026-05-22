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Defesa
Trump recua e envia mais de cinco mil tropas para Polónia
22 mai, 2026 - 02:13 • Catarina Magalhães, com Reuters
Apesar das polémicas entre Trump e Merz nas últimas semanas, o Presidente norte-americano justificou a decisão do destacamento de tropas com a proximidade ao líder polaco.
Afinal, soldados norte-americanos vão a caminho do leste da Europa. Depois do Pentágono desistir do envio na passada sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou na quinta-feira o envio de cinco mil tropas para a Polónia.
"Com base na eleição bem-sucedida do atual Presidente da Polónia a quem tive a honrar de apoiar, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5.000 soldados para a Polónia", escreveu Trump na sua rede social "Truth Social".
O Presidente dos EUA justificou a decisão do destacamento de tropas com a proximidade ao líder polaco, Karol Nawrocki, e está previsto que visite a Casa Branca em setembro deste ano.
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Depois do chanceler alemão ter "humilhado" os EUA, a Defesa norte-americana anunciou no início deste mês de maio a retirada de cinco mil tropas da Alemanha, surgiu o cenário de realojá-las na Polónia, cancelou o envio, mas trocou, de novo, as voltas.
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Sob anonimato, um responsável norte-americano conf(...)
Nos últimos meses, os Estados Unidos dedicaram-se a rever a sua presença militar na Europa enquanto aliados europeus criticavam as estratégias do Pentágono.
No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com Trump e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."
No entanto, um responsável norte-americano tinha confidenciado, sob anonimato, que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã.
No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.
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Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.
Os EUA anunciaram, por isso, a 1 de maio que vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa.
A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.
Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.
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