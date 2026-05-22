Trump recua e envia mais de cinco mil tropas para Polónia

Nos últimos meses, os Estados Unidos dedicaram-se a rever a sua presença militar na Europa enquanto aliados europeus criticavam as estratégias do Pentágono. No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com Trump e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."

No entanto, um responsável norte-americano tinha confidenciado, sob anonimato, que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã. No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano. Os EUA anunciaram, por isso, a 1 de maio que vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa. A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses. Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.