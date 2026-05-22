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Tulsi Gabbard, chefe das secretas, deixa Administração Trump

22 mai, 2026 - 18:16 • Ricardo Vieira

Informação avançada pela Fox News, que cita a carta de demissão da responsável.

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Tulsi Gabbard está de saída da Direção Nacional de Informações (DNI) dos Estados Unidos. A notícia foi avançada esta sexta-feira a Fox News Digital e mais tarde confirmada nas redes sociais pela chefe das secretas.

A demissão representa mais uma baixa na administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump.

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Tulsi Gabbard informou o Presidente Donald Trump da sua intenção de se demitir durante uma reunião na Sala Oval, na sexta-feira, noticiou a Fox News Digital. Segundo a publicação, a demissão produz efeitos a 30 de junho.

Na carta de demissão, Gabbard diz a Trump estar “profundamente grata pela confiança que depositou em mim e pela oportunidade de liderar o Gabinete do Diretor de Informação Nacional durante o último ano e meio”.

A responsável justificou a decisão com o recente diagnóstico do marido com uma forma rara de cancro ósseo.

"O meu marido, Abraham, foi recentemente diagnosticado com uma forma extremamente rara de cancro ósseo. Ele enfrentará grandes desafios nas próximas semanas e meses. Neste momento, devo afastar-me do serviço público para estar ao seu lado e apoiá-lo plenamente nesta batalha”, refere Tulsi Gabbard, na carta de demissão.

No entanto, uma fonte próxima do processo, citada pela agência Reuters, adianta que Tulsi Gabbard foi pressionada a demitir-se pela Casa Branca.

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