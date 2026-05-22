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Estados Unidos
Tulsi Gabbard, chefe das secretas, deixa Administração Trump
22 mai, 2026 - 18:16 • Ricardo Vieira
Informação avançada pela Fox News, que cita a carta de demissão da responsável.
Tulsi Gabbard está de saída da Direção Nacional de Informações (DNI) dos Estados Unidos. A notícia foi avançada esta sexta-feira a Fox News Digital e mais tarde confirmada nas redes sociais pela chefe das secretas.
A demissão representa mais uma baixa na administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump.
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Tulsi Gabbard informou o Presidente Donald Trump da sua intenção de se demitir durante uma reunião na Sala Oval, na sexta-feira, noticiou a Fox News Digital. Segundo a publicação, a demissão produz efeitos a 30 de junho.
Na carta de demissão, Gabbard disse a Trump estar “profundamente grata pela confiança que depositou em mim e pela oportunidade de liderar o Gabinete do Diretor de Informação Nacional durante o último ano e meio”.
A responsável justificou a decisão com o recente diagnóstico do marido com uma forma rara de cancro ósseo, segundo a mesma fonte.
No entanto, uma fonte próxima do processo, citada pela agência Reuters, adianta que Tulsi Gabbard foi pressionada a demitir-se pela Casa Branca.
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