Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Tulsi Gabbard, chefe das secretas, deixa Administração Trump

22 mai, 2026 - 18:16 • Ricardo Vieira

Informação avançada pela Fox News, que cita a carta de demissão da responsável.

A+ / A-

Tulsi Gabbard está de saída da Direção Nacional de Informações (DNI) dos Estados Unidos. A notícia foi avançada esta sexta-feira a Fox News Digital e mais tarde confirmada nas redes sociais pela chefe das secretas.

A demissão representa mais uma baixa na administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tulsi Gabbard informou o Presidente Donald Trump da sua intenção de se demitir durante uma reunião na Sala Oval, na sexta-feira, noticiou a Fox News Digital. Segundo a publicação, a demissão produz efeitos a 30 de junho.

Na carta de demissão, Gabbard disse a Trump estar “profundamente grata pela confiança que depositou em mim e pela oportunidade de liderar o Gabinete do Diretor de Informação Nacional durante o último ano e meio”.

A responsável justificou a decisão com o recente diagnóstico do marido com uma forma rara de cancro ósseo, segundo a mesma fonte.

No entanto, uma fonte próxima do processo, citada pela agência Reuters, adianta que Tulsi Gabbard foi pressionada a demitir-se pela Casa Branca.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)