Tulsi Gabbard, chefe das secretas, deixa Administração Trump

Tulsi Gabbard está de saída da Direção Nacional de Informações (DNI) dos Estados Unidos. A notícia foi avançada esta sexta-feira a Fox News Digital e mais tarde confirmada nas redes sociais pela chefe das secretas.

A demissão representa mais uma baixa na administração norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump.

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Tulsi Gabbard informou o Presidente Donald Trump da sua intenção de se demitir durante uma reunião na Sala Oval, na sexta-feira, noticiou a Fox News Digital. Segundo a publicação, a demissão produz efeitos a 30 de junho.



Na carta de demissão, Gabbard disse a Trump estar “profundamente grata pela confiança que depositou em mim e pela oportunidade de liderar o Gabinete do Diretor de Informação Nacional durante o último ano e meio”.

A responsável justificou a decisão com o recente diagnóstico do marido com uma forma rara de cancro ósseo, segundo a mesma fonte.

No entanto, uma fonte próxima do processo, citada pela agência Reuters, adianta que Tulsi Gabbard foi pressionada a demitir-se pela Casa Branca.