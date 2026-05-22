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Um cachorro-quente para o Papa e engarrafamento no Everest. Veja as fotos da semana
22 mai, 2026 - 23:58 • Catarina Magalhães
Para além do cachorro-quente voador no Vaticano, pode deixar-se surpreender pelo cão disfarçado de Bad Bunny, pelos jipes militares cor-de-rosa que desfilaram no Irão ou ainda pelos 274 alpinistas que escalaram o Evereste.
É habitual ver um oceano de mãos a saudar ou a mandar beijos ao Papa ao final de cada audiência-geral, mas um fiel decidiu mudar esta rotina.
Enquanto Leão XIV se despedia, voou na sua direção um peluche em forma de cachorro-quente – e o Santo Padre alinhou na brincadeira.
Apesar de não ter conseguido apanhar o boneco, este episódio desencadeou uma interação com o público
"Sendo de Chicago, o Senhor comeu mais cachorros-quentes do que qualquer outro Papa na história", disse um peregrino, entre risos, já que a famosa receita é original da cidade onde nasceu Leão XIV.
E o Papa respondeu: "Só com mostarda e ketchup."
Para além do cachorro-quente voador no Vaticano, pode deixar-se surpreender pelo cão disfarçado de Bad Bunny, pelos jipes militares cor-de-rosa que desfilaram no Irão ou ainda pelos 274 alpinistas que escalaram o Evereste.
Reveja alguns dos episódios mais marcantes da semana.
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