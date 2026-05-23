China. Pelo menos 90 mortos após explosão de gás em mina de carvão

As operações de resgate estão em curso e a causa do acidente está a ser investigada, segundo a autoridade local de gestão de emergências em Qinyuan. Shanxi é o coração da mineração de carvão da China.

A mina é operada pelo Grupo Shanxi Tongzhou Liushenyu Coal Industry, fundado em 2010 e controlado pelo Grupo Shanxi Tongzhou Coal Coking, de acordo com a base de dados corporativa Qichacha.

A explosão de gás ocorreu na sexta-feira à noite na mina de carvão de Liushenyu, no condado de Qinyuan, com 247 trabalhadores em serviço no subsolo , informou a agência estatal Xinhua.

Pelo menos 90 pessoas morreram numa explosão de gás numa mina de carvão na província de Shanxi , no norte da China. É o acidente mineiro mais mortífero no país asiático desde pelo menos 2009.

As operações de resgate, coordenadas por um comand(...)

O Presidente Xi Jinping pediu às autoridades que "não poupem esforços" no tratamento dos feridos e na realização das operações de busca e salvamento, além de ordenar uma investigação completa sobre a causa do acidente e a responsabilização rigorosa de acordo com a lei, segundo a agência Xinhua.

O Primeiro-Ministro Li Qiang apelou à divulgação atempada e precisa de informações e a uma rigorosa responsabilização.

Executivos da empresa detidos

A China reduziu significativamente as mortes em minas de carvão — frequentemente causadas por explosões de gás ou inundações — desde o início da década de 2000, através de regulamentos mais rigorosos e práticas mais seguras.

Em 2009, uma explosão de carvão e gás na província de Heilongjiang matou 108 pessoas e feriu 133.

Os executivos da empresa responsável pela mina foram detidos, informou a Xinhua.

As autoridades da província de Shanxi enviaram sete equipas médicas e de resgate, totalizando 755 pessoas, para o local, informou o departamento de gestão de emergências de Qinyuan.

Governo português expressa condolências

Na conta na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros apresentou "sentidas condolências às famílias das vítimas da explosão na mina de carvão na China". O MNE expressou ainda "profunda solidariedade às autoridades chinesas e ao povo da China".