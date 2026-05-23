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Guerra no Médio Oriente

Irão e EUA perto de estender cessar-fogo por 60 dias

23 mai, 2026 - 16:40 • Reuters

O acordo deverá incluir a reabertura gradual do Estreito de Ormuz.

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[Em atualização]

Os mediadores envolvidos nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão acreditam estar perto de um acordo para prolongar o cessar-fogo por 60 dias e estabelecer uma estrutura para as negociações sobre o programa nuclear iraniano, informou o Financial Times este sábado, citando fontes conhecedoras das conversações.

O acordo deverá incluir a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, discussões sobre a diluição ou transferência do stock de urânio enriquecido do Irão e medidas de Washington para aliviar as sanções económicas em vigor e o bloqueio aos portos iranianos.
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