Trump diz que acordo com Irão está “largamente negociado”

Donald Trump afirmou este sábado que um acordo envolvendo os Estados Unidos, o Irão e vários países do Médio Oriente está “largamente negociado” e deverá ser anunciado em breve, após uma série de contactos com líderes da região.

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Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano disse encontrar-se na Sala Oval da Casa Branca quando participou numa chamada com responsáveis da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein.

Segundo Trump, as conversas centraram-se “na República Islâmica do Irão e em todos os assuntos relacionados com um memorando de entendimento relativo à paz”.

“Um acordo foi largamente negociado, sujeito à finalização entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e os vários outros países mencionados”, escreveu Donald Trump.

O presidente norte-americano afirmou ainda ter mantido uma conversa separada com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantindo que o contacto “também correu muito bem”.

Trump acrescentou que os “aspetos e detalhes finais” do entendimento continuam a ser discutidos e deverão ser divulgados em breve.

“Além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Ormuz será reaberto”, afirmou Donald Trump na mesma publicação.

O presidente dos Estados Unidos não avançou detalhes sobre os termos do acordo nem indicou uma data concreta para o anúncio oficial do entendimento.