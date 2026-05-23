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Trump diz que acordo com Irão está “largamente negociado”
23 mai, 2026 - 22:08 • Redação
Presidente norte-americano disse que os detalhes finais ainda estão em discussão. Trump garantiu que o Estreito de Ormuz será reaberto.
Donald Trump afirmou este sábado que um acordo envolvendo os Estados Unidos, o Irão e vários países do Médio Oriente está “largamente negociado” e deverá ser anunciado em breve, após uma série de contactos com líderes da região.
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Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano disse encontrar-se na Sala Oval da Casa Branca quando participou numa chamada com responsáveis da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein.
Segundo Trump, as conversas centraram-se “na República Islâmica do Irão e em todos os assuntos relacionados com um memorando de entendimento relativo à paz”.
“Um acordo foi largamente negociado, sujeito à finalização entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e os vários outros países mencionados”, escreveu Donald Trump.
O presidente norte-americano afirmou ainda ter mantido uma conversa separada com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantindo que o contacto “também correu muito bem”.
Trump acrescentou que os “aspetos e detalhes finais” do entendimento continuam a ser discutidos e deverão ser divulgados em breve.
“Além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Ormuz será reaberto”, afirmou Donald Trump na mesma publicação.
O presidente dos Estados Unidos não avançou detalhes sobre os termos do acordo nem indicou uma data concreta para o anúncio oficial do entendimento.
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