Trump vai faltar ao casamento do filho: "Tenho uma coisa chamada Irão"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou na sexta-feira que vai faltar ao casamento do filho mais velho celebrado este sábado, alegando o seu compromisso e "amor pelos Estados Unidos", quando decorrem negociações com o Irão e persistem ameaças contra Cuba.

"Sinto que é importante para mim permanecer em Washington, na Casa Branca, durante este momento tão importante. Parabéns ao Don e à Bettina", escreveu na sexta-feira na sua rede Truth Social.

"Disse-lhe 'não é a altura certa para mim, tenho uma coisa chamada Irão e outras coisas'", já tinha dito o bilionário republicano na quinta-feira.

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Donald Trump Jr., mais conhecido como Don Jr., deverá casar com Bettina Anderson nas Bahamas este fim de semana, segundo a imprensa norte-americana.

A Casa Branca também alterou na sexta-feira a agenda presidencial.

Donald Trump, que está numa viagem ao estado de Nova Iorque (nordeste), não vai permanecer como planeado na região para ficar no seu campo de golfe de Bedminster, mas regressou à Casa Branca ainda na noite de sexta-feira.