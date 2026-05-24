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Corrida à Lua acelera com missão recorde da China
24 mai, 2026 - 18:40 • Redação
China lança este domingo missão espacial tripulada com duração prevista de um ano. Objectivo passa por estudar efeitos prolongados da permanência humana no espaço e testar tecnologias para futuras missões lunares. Missão inclui o primeiro astronauta oriundo de Hong Kong.
A China vai enviar este domingo três astronautas para a estação espacial Tiangong na missão Shenzhou-23, naquela que será a mais longa permanência chinesa no espaço.
O lançamento está previsto para as 23h08 locais a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país.
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A bordo seguem Zhu Yangzhu, Zhang Yuanzhi e Li Jiaying, antigo inspector da polícia de Hong Kong e primeiro astronauta daquela região administrativa especial a participar numa missão espacial chinesa.
Um dos tripulantes deverá permanecer na estação Tiangong durante um ano, decisão que será tomada mais tarde pela Agência Espacial Tripulada da China.
A missão surge numa altura em que Pequim acelera os preparativos para cumprir a meta de colocar astronautas na Lua até 2030.
O programa espacial chinês procura desenvolver novos sistemas específicos para operações lunares, incluindo foguetões pesados Long March-10, a cápsula Mengzhou e o módulo lunar Lanyue.
Durante a missão serão também estudados os efeitos fisiológicos da exposição prolongada ao espaço, incluindo radiação, perda de densidade óssea e impacto psicológico.
Pequim está igualmente a desenvolver experiências ligadas à reprodução humana no espaço, incluindo testes com células estaminais humanas enviados recentemente para a estação Tiangong.
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