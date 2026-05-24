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Ébola: Três voluntários da Cruz Vermelha mortos no Congo

24 mai, 2026 - 08:25

As vítimas trabalham nun projeto relacionado con o vírus.

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Três voluntários da Cruz Vermelha são as mais recentes vítimas mortais por suspeita de Ébola, no Congo

A BBC noticia que terão contraído o vírus no final de março, na região leste do país, quando trabalhavam, precisamente, num projeto relacionado com o Ébola.

O surto do vírus ainda não estava identificado e estes voluntários trabalhavam na recolha de corpos.

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