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Ébola: Três voluntários da Cruz Vermelha mortos no Congo
24 mai, 2026 - 08:25
As vítimas trabalham nun projeto relacionado con o vírus.
Três voluntários da Cruz Vermelha são as mais recentes vítimas mortais por suspeita de Ébola, no Congo
A BBC noticia que terão contraído o vírus no final de março, na região leste do país, quando trabalhavam, precisamente, num projeto relacionado com o Ébola.
O surto do vírus ainda não estava identificado e estes voluntários trabalhavam na recolha de corpos.
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