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Há memorando de entendimento: Irão e EUA poderão prolongar o cessar-fogo por 60 dias

24 mai, 2026 - 08:05

O Irão ainda não aceitou nenhum ponto relacionado com o seu programa nuclear, embora se admita que o possível acordo possa prever um período de 30 dias para procedimentos relacionados com a reabertura do Estreito de Ormuz e um período de 60 dias para as negociações nucleares.

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Irão e Estados Unidos terão chegado a um possível memorando de entendimento que inclui o fim da guerra e a isenção das sanções ao petróleo iraniano.

Os dois países poderão prolongar o cessar-fogo por 60 dias.

A informação foi avançada na manhã deste domingo pela agência Reuters, que cita a agência iraniana Tasnim.

As negociações entre os dois países prosseguem, com as sanções de Washington ao petróleo iraniano suspensas.

De acordo com a Reuters, o Irão ainda não aceitou nenhum ponto relacionado com o seu programa nuclear, embora se admita que o possível acordo possa prever um período de 30 dias para procedimentos relacionados com a reabertura do Estreito de Ormuz e um período de 60 dias para as negociações nucleares.

Outro dos pontos admitido como possível é Israel acabar com os ataques ao Líbano.

O presidente norte-americano, Donald Trump, já terá falado com vários líderes dos países do Golfo e com o primeiro-ministro de Israel.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já admitiu publicamente a possibilidade de haver “boas notícias nas próximas horas” sobre o Médio Oriente.

Numa conferencia de imprensa dada na Índia, onde está de visita, Rubio sublinhou que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear.

[notícia atualizada às 8h30 com declaração do Secretário de Estado dos EUA]

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