Homem dispara contra seguranças da Casa Branca e é abatido

Um homem disparou este sábado contra agentes que estavam num posto de controlo nas imediações da Casa Branca, em Washington, a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O atirador foi morto por agentes dos serviços secretos norte-americanos, avança a estação de televisão NBC News.

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O homem aproximou-se do posto de controlo, retirou uma arma de um saco e abriu fogo contra os agentes.

Um transeunte que passava no local na altura do ataque ficou ferido e foi transportado para o hospital.

Por razões de segurança, a Casa Branca foi colocada em confinamento durante alguns minutos.

Vários jornalistas que estavam no interior da residência oficial do Presidente norte-americano ouviram os disparos no exterior.

As autoridades afirmam que o suspeito foi identificado como uma pessoa emocionalmente perturbada, acrescentando que já tinha sido anteriormente emitida uma ordem para se manter afastado da área.