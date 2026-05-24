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- 24 mai, 2026
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Estados Unidos
Homem dispara contra seguranças da Casa Branca e é abatido
24 mai, 2026 - 01:41 • Redação, com Reuters
Ataque nas imediações da residência oficial do Presidente Trump. Um transeunte que passava no local na altura do ataque ficou ferido e foi transportado para o hospital.
Um homem disparou este sábado contra agentes que estavam num posto de controlo nas imediações da Casa Branca, em Washington, a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O atirador foi morto por agentes dos serviços secretos norte-americanos, avança a estação de televisão NBC News.
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O homem aproximou-se do posto de controlo, retirou uma arma de um saco e abriu fogo contra os agentes.
Um transeunte que passava no local na altura do ataque ficou ferido e foi transportado para o hospital.
Por razões de segurança, a Casa Branca foi colocada em confinamento durante alguns minutos.
Vários jornalistas que estavam no interior da residência oficial do Presidente norte-americano ouviram os disparos no exterior.
As autoridades afirmam que o suspeito foi identificado como uma pessoa emocionalmente perturbada, acrescentando que já tinha sido anteriormente emitida uma ordem para se manter afastado da área.
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