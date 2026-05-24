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Homem morre após ataque de tubarão na Austrália

24 mai, 2026 - 20:49 • Lusa

Homem de 39 anos morreu após ser atacado por um tubarão em Queensland. Vítima estaria a praticar pesca submarina junto a um recife ao largo da costa.

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Um homem morreu este domingo depois de ter sido atacado por um tubarão ao largo da costa nordeste da Austrália, no estado de Queensland, confirmou a polícia.

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Os serviços de emergência foram chamados pouco antes do meio-dia, hora local, para uma rampa de acesso a embarcações na Cassowary Coast, entre Cairns e Townsville, após relatos de que um homem de 39 anos tinha sido atacado.

A polícia de Queensland indicou que a vítima foi retirada da água, mas acabou por morrer. O homem estaria a praticar pesca submarina perto de um recife ao largo da costa.

Este é o segundo ataque mortal de tubarão em águas costeiras australianas em duas semanas.

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