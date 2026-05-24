Mais de 900 casos suspeitos de ébola identificados na República Democrática do Congo

Mais de 900 casos suspeitos de ébola foram identificados até agora na República Democrática do Congo, incluindo 101 casos confirmados, segundo informação avançada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus.

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O país registou até ao momento mais de 200 mortos associados ao surto.

No Uganda, país vizinho da República Democrática do Congo, foram confirmados ontem três novos casos de ébola.

Com estes novos casos, o total no Uganda sobe para cinco infeções confirmadas, incluindo uma morte.

Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante pede a quem viaje para o Uganda que tenha uma estratégia de contingência.

A entidade alerta que os viajantes devem manter-se informados e atualizados sobre a evolução da situação.

A Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante recomenda ainda a escolha de rotas que minimizem o risco, seguindo sempre as orientações das autoridades de saúde internacionais.