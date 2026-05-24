Ordem de evacuação em seis cidades da Califórnia devido a risco de fuga química

O trabalho das autoridades está a ser dificultado por um efeito "panela de pressão" , que está a aumentar a temperatura dentro do reservatório, provocando o perigo de uma fuga tóxica ou de rebentamento.

O tanque pressorizado está cheio com 26 mil litros de metacrilato de metilo , um composto altamente inflamável.

O epicentro desta crise é Garden Grove, onde um reservatório corre o risco de uma fuga de produtos químicos ou até de explosão.

A ordem de evacuação foi alargada e abrange agora seis cidades do Condado de Orange: Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park e Westminster.

Dezenas de milhares de pessoas receberam este sábado ordem para abandonar as suas casas na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, devido ao risco iminente de uma fuga de produtos químicos .

As equipas regressaram durante a noite à zona de perigo em Garden Grove, depois de leituras feitas por drones na sexta-feira indicarem que a água pulverizada sobre os tanques estava a ajudar a estabilizar a situação, afirmou Craig Covey, chefe de divisão da Autoridade de Bombeiros do Condado de Orange

No entanto, numa atualização feita na manhã de sábado, as leituras dos drones mediam apenas a temperatura exterior do reservatório, e não a do produto químico no seu interior.

Quando as equipas chegaram ao medidor do tanque, verificaram que a temperatura interna era de 32 graus Celsius, acima dos 25 graus registados quando os operacionais tinham recuado.

A temperatura estava a aumentar cerca de um grau por hora, disse o responsável. “Essa é a má notícia”, afirmou Covey.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência no Condado de Orange, nos arredores de Los Angeles, e apelou a que os moradores cumpram as ordens das autoridades para abandonarem as suas casas nas zonas de perigo.

Covey explicou este sábado que os bombeiros estão a ponderar a hipótese de tentar arrefecer o tanque com água, para tentar evitar uma explosão.

“Deixar isto simplesmente rebentar e explodir é inaceitável para nós”, disse o responsável. “O nosso objetivo é encontrar uma solução e impedir que isso aconteça.”