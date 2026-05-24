Pai das crianças francesas abandonadas: "Penso nelas a cada segundo"

O pai das duas crianças abandonadas em Portugal pela mãe e pelo companheiro desta diz que ainda não está em Portugal para buscar os filhos por estar a aguardar por "luz verde" das autoridades.

"Estou a deixar as autoridades fazerem o seu trabalho enquanto aguardo a autorização para tê-los de volta", disse o homem numa mensagem escrita enviada à Ici Alsace TV.

O canal televisivo diz que mantém o anonimato do pai das crianças, garantindo ter provas de que se trata, de facto, do homem que perdeu a guarda dos filhos há dois anos e que apresentou queixa por "sequestro de menores".



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"Faltam apenas alguns dias para eu ter meus filhos de volta", diz o homem na mensagem.

"Tenho pensado neles a cada segundo desde que a polícia de Colmar me contatou para me dar conta do desaparecimento", lê-se no texto. "Dia e noite, o telefone está ao meu lado", acrescenta.

"Os meus filhos precisarão reconstruir suas vidas, assim como eu, e não precisam ser lembrados dessa tragédia. Não estou tentando defender ou minimizar os atos cometidos. Os factos continuam graves e profundamente chocantes. Recuso-me a acrescentar discursos de ódio, insultos ou rótulos que visem desumanizar uma pessoa, mesmo que já tenha sido considerada culpada", diz ainda o pai na sua mensagem, concluindo que se pronunciará novamente assim que "encontrar" os filhos.

As duas crianças foram encontrados chorando, sentados à beira de uma estrada na zona de Alcácer do Sal, na terça-feira. A mãe, de 41 anos, e o companheiro, de 55, foram presos e colocados em prisão preventiva por "abandono ou exposição de menores a perigo", e o homem também por "agressão agravada" contra uma das crianças.

Na quinta-feira, 21 de maio, depois de encontradas, as crianças foram internadas no hospital para observação. O seu estado de saúde foi considerado normal "do ponto de vista clínico".

As crianças foram então entregues aos serviços da embaixada francesas e colocadas depois junto de uma família de acolhimento.