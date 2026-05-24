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Rússia confirma ter usado míssil com capacidade nuclear para atacar Ucrânia

24 mai, 2026 - 11:03 • Redação com Reuters

“É importante que isto não fique sem consequências para a Rússia”, disse o Presidente Zelenskiy.

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A Rússia confirmou, este domingo, a utilização de um míssil hipersônico Oreshnik num ataque a Kiev e áreas vizinhas.

Na operação, foram também utilizados centenas de drones e outros mísseis, consumando-se, assim, um dos bombardeamentos mais pesados contra a capital ucraniana desde o início da guerra.

De acordo com as autoridades ucranianas, morreram quatro pessoas e mais de 80 foram feridas. Dezenas de edifícios residenciais e várias escolas foram danificados.

“Foi uma noite terrível para Kiev”, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, numa mensagem publicada no Telegram.

Foi a terceira vez que a Rússia utilizou o míssil Oreshnik contra a Ucrânia desde o início da guerra, com a invasão em grande escala da Rússia em Fevereiro de 2022.

O Oreshnik tem um alcance de vários milhares de quilómetros e é capaz de transportar uma ogiva nuclear.

“É importante que isto não fique sem consequências para a Rússia”, disse o Presidente Zelenskiy. “São necessárias decisões – dos Estados Unidos, da Europa e de outros", escreveu no Telegram.

Por sua vez, a agência de notícias Interfax avançou que a Rússia usou mísseis Oreshnik, Iskander, Kinzhal e Zircon em retaliação aos ataques de Kiev contra alvos civis na Rússia.

A agência cita o Ministério da Defesa russo dizendo que os ataques tiveram como alvo instalações de comando militar ucraniano, incluindo locais usados por forças terrestres e de informação militar, bases aéreas e locais militares-industriais.

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