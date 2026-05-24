Voo da EasyJet desviado para Roma após powerbank ser encontrado a carregar no porão

Um voo da EasyJet que ligava Hurghada, no Egito, a Londres Luton, no Reino Unido, foi desviado para Roma na terça-feira à noite depois de um passageiro informar a tripulação de que um powerbank estava a carregar numa bagagem colocada no porão do avião.

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Segundo a companhia aérea, o comandante decidiu alterar a rota “em conformidade com os regulamentos de segurança”. O aparelho em causa era uma bateria portátil de iões de lítio, equipamento sujeito a regras apertadas devido ao risco de incêndio.

Dados do serviço FlightRadar24 mostram que o voo EZY2618 seguia a cerca de 11 mil metros de altitude quando, já sobre o mar Adriático e quase três horas após a descolagem, fez uma mudança brusca de direção para Roma. A aterragem aconteceu cerca de 20 minutos depois.

A EasyJet esclareceu que não foi registado qualquer problema com o powerbank, mas as regras em vigor proíbem que estes dispositivos estejam a carregar no porão durante os voos.