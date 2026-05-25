Derrocada de terras em mina de ouro ilegal em Angola faz 28 mortos

Pelo menos 28 pessoas morreram num deslizamento de terras numa mina de ouro ilegal na província de Bengo, no noroeste de Angola, disseram as autoridades locais, num dos acidentes de mineração ilegal mais mortíferos do país.

Quatro pessoas foram resgatadas do local, acrescentou a Defesa Civil e os Bombeiros da província em comunicado este domingo, informando ainda que as operações de busca foram concluídas.

As vítimas do acidente de sábado tinham entre 16 e 35 anos, disseram as autoridades.

A mineração ilegal em Angola estava historicamente associada à indústria diamantífera. Mas a diversificação da mineração no país impulsionou um boom na mineração artesanal de outros metais, como o ouro.

Angola, um grande produtor de diamantes, está a diversificar a sua produção para metais como o cobre e o ouro, à medida que os preços dos diamantes descem e os diamantes sintéticos aumentam.