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Saúde Pública
Espanha confirma mais um caso de hantavírus ligado ao navio Hondius
25 mai, 2026 - 19:10 • Catarina Magalhães, com Reuters
Cidadão espanhol está isolado de outras 12 pessoas que permanecem em quarentena sob vigilância médica no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla, em Madrid.
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O Ministério da Saúde espanhol confirmou esta segunda-feira um segundo caso de hantavírus relacionado com o navio MV Hondius, no qual começou o surto no mês de abril.
O cidadão espanhol está isolado de outras 12 pessoas evacuadas do cruzeiro no início de maio em Tenerife. O grupo permanece em quarentena sob vigilância médica no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla, em Madrid.
Este caso acontece quase duas semanas depois de ser confirmado o primeiro espanhol que testou positivo para hantavírus.
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Após a confirmação da infeção, o cidadão espanhol foi levado para uma unidade de isolamento.
hantavírus
Confirmado: espanhol está infetado com hantavírus
Cidadão espanhol, em quarentena num hospital milit(...)
Porém, o ministério espanhol insiste que o facto de o caso ter sido detetado entre aqueles que já estavam em quarentena "não altera a situação de risco" para a população em geral.
Já os restantes 12 espanhóis vão continuar o período de quarentena previsto até completarem os 42 dias definidos pelos protocolos de saúde internacionais.
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