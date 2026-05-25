Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde Pública

Espanha confirma mais um caso de hantavírus ligado ao navio Hondius

25 mai, 2026 - 19:10 • Catarina Magalhães, com Reuters

Cidadão espanhol está isolado de outras 12 pessoas que permanecem em quarentena sob vigilância médica no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla, em Madrid.

A+ / A-

Leia mais:

O Ministério da Saúde espanhol confirmou esta segunda-feira um segundo caso de hantavírus relacionado com o navio MV Hondius, no qual começou o surto no mês de abril.

O cidadão espanhol está isolado de outras 12 pessoas evacuadas do cruzeiro no início de maio em Tenerife. O grupo permanece em quarentena sob vigilância médica no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla, em Madrid.

Este caso acontece quase duas semanas depois de ser confirmado o primeiro espanhol que testou positivo para hantavírus.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Após a confirmação da infeção, o cidadão espanhol foi levado para uma unidade de isolamento.

Confirmado: espanhol está infetado com hantavírus

hantavírus

Confirmado: espanhol está infetado com hantavírus

Cidadão espanhol, em quarentena num hospital milit(...)

Porém, o ministério espanhol insiste que o facto de o caso ter sido detetado entre aqueles que já estavam em quarentena "não altera a situação de risco" para a população em geral.

Já os restantes 12 espanhóis vão continuar o período de quarentena previsto até completarem os 42 dias definidos pelos protocolos de saúde internacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?