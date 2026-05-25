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- 25 mai, 2026
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Explosões abalam várias cidades do Irão
25 mai, 2026 - 22:24 • Ricardo Vieira, com Reuters
Bandar Abbas, Sirik e Jask, perto do Estreito de Ormuz, assoladas por explosões, indica a comunicação social iraniana.
Várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira em Bandar Abbas e noutras cidades do Irão, avança a comunicação social iraniana.
Também foram ouvidos rebentamentos em zonas costeiras perto do Estreito de Ormuz.
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A comunicação social do Irão não avança a causa das explosões.
De acordo com a agência Tasnim, pelo menos três explosões abalaram a cidade costeira de Bandar Abbas.
Também há registo de explosões nos arredores de Sirik e Jask, perto do Estreito de Ormuz, adianta a agência de notícias Fars.
A situação em Bandar Abbas está controlada e não há motivo para alarme, indica a agência Mehr.
Médio Oriente
Irão nega acordo iminente com EUA apesar de avanços nas negociações
As negociações estão focadas no fim da guerra e nã(...)
Responsáveis iranianos negaram esta segunda-feira estar iminente um acordo de paz com os Estados Unidos devido a “constantes mudanças” das posições de Washington, apesar de reconhecidos avanços nas negociações.
“É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.
O mesmo responsável reiterou que as negociações estão focadas no fim da guerra e não no programa nuclear iraniano, assunto que disse ir ser será abordado posteriormente.
Também esta segunda-feira, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, emitiu uma ordem para reabrir o acesso à internet internacional, informaram os meios de comunicação estatais iranianos.
Esta ordem acontece após um apagão de quase 90 dias na sequência da guerra contra os Estados Unidos e Israel.
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