Explosões abalam várias cidades do Irão

Várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira em Bandar Abbas e noutras cidades do Irão, avança a comunicação social iraniana.

Também foram ouvidos rebentamentos em zonas costeiras perto do Estreito de Ormuz.

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A comunicação social do Irão não avança a causa das explosões.

De acordo com a agência Tasnim, pelo menos três explosões abalaram a cidade costeira de Bandar Abbas.

Também há registo de explosões nos arredores de Sirik e Jask, perto do Estreito de Ormuz, adianta a agência de notícias Fars.



A situação em Bandar Abbas está controlada e não há motivo para alarme, indica a agência Mehr.