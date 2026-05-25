Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Explosões abalam várias cidades do Irão

25 mai, 2026 - 22:24 • Ricardo Vieira, com Reuters

Bandar Abbas, Sirik e Jask, perto do Estreito de Ormuz, assoladas por explosões, indica a comunicação social iraniana.

A+ / A-

Várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira em Bandar Abbas e noutras cidades do Irão, avança a comunicação social iraniana.

Também foram ouvidos rebentamentos em zonas costeiras perto do Estreito de Ormuz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A comunicação social do Irão não avança a causa das explosões.

De acordo com a agência Tasnim, pelo menos três explosões abalaram a cidade costeira de Bandar Abbas.

Também há registo de explosões nos arredores de Sirik e Jask, perto do Estreito de Ormuz, adianta a agência de notícias Fars.

A situação em Bandar Abbas está controlada e não há motivo para alarme, indica a agência Mehr.

Irão nega acordo iminente com EUA apesar de avanços nas negociações

Médio Oriente

Irão nega acordo iminente com EUA apesar de avanços nas negociações

As negociações estão focadas no fim da guerra e nã(...)

Responsáveis iranianos negaram esta segunda-feira estar iminente um acordo de paz com os Estados Unidos devido a “constantes mudanças” das posições de Washington, apesar de reconhecidos avanços nas negociações.

“É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.

O mesmo responsável reiterou que as negociações estão focadas no fim da guerra e não no programa nuclear iraniano, assunto que disse ir ser será abordado posteriormente.

Também esta segunda-feira, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, emitiu uma ordem para reabrir o acesso à internet internacional, informaram os meios de comunicação estatais iranianos.

Esta ordem acontece após um apagão de quase 90 dias na sequência da guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 25 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?