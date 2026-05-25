Fuga de produtos químicos na Califórnia leva a retirada de 50 mil pessoas

A Califórnia solicitou ao Presidente norte-americano, Donald Trump, uma declaração de estado de emergência devido a uma fuga de produtos químicos tóxicos num tanque, que ameaça colapsar e levou à retirada de cerca de 50 mil pessoas.

Os residentes vivem perto das instalações da GKN Aerospace, na cidade de Garden Grove, onde foi detetada na quinta-feira uma fuga num tanque com cerca de 26.498 litros de metilo, um líquido volátil e inflamável utilizado no fabrico de plásticos acrílicos.

A declaração presidencial de emergência permitiria à Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA) disponibilizar assistência financeira e operacional para cobrir custos de evacuação, alojamento temporário e assistência médica, segundo um comunicado divulgado este domingo pelo gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom.

A FEMA poderá igualmente mobilizar pessoal, equipamento especializado e apoio técnico para lidar com o incidente.

As autoridades locais e estaduais mantêm uma corrida contra o tempo para estabilizar o tanque, cujo colapso poderá provocar o derrame de milhares de litros do produto químico altamente tóxico ou, no pior cenário, provocar uma explosão.

O chefe interino da Autoridade de Bombeiros do Condado de Orange, TJ McGovern, afirmou no domingo que uma possível fissura no tanque pode indicar que a pressão interna está a diminuir.

As operações de estabilização têm sido dificultadas pelo facto de o produto químico gerar calor próprio de forma descontrolada.

“Com o apoio federal, a ajuda pode começar a chegar enquanto o incidente ainda está a evoluir”, afirmou Newsom, em comunicado.

Segundo as autoridades estaduais, a Califórnia mobilizou mais de 785 elementos de socorro e emergência, incluindo especialistas em materiais perigosos. A ajuda federal permitiria também apoiar o pagamento dos salários das equipas de emergência.

A Casa Branca ainda não reagiu ao pedido de declaração de emergência do governador democrata, destinada a apoiar uma área maioritariamente republicana.