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Homem pulveriza substância em centro comercial de Tóquio e faz vários feridos

25 mai, 2026 - 11:37 • Lusa

Ruas foram bloqueadas após o incidente, e camiões dos bombeiros e ambulâncias alinharam-se ao longo da rua.

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Cerca de vinte pessoas ficaram feridas num centro comercial de luxo no centro de Tóquio depois de um homem ter pulverizado uma substância no local, informaram os responsáveis da polícia e dos bombeiros esta segunda-feira.

O porta-voz da polícia de Tóquio, Yusuke Koide, disse à AFP que um homem pulverizou uma substância perto de uma máquina de venda automática no rés-do-chão do edifício, enquanto um responsável local dos bombeiros indicou que “cerca de vinte pessoas ficaram feridas” após uma denúncia que referia um “cheiro” naquele bairro muito turístico.

Ao meio-dia, as ruas em redor do edifício, situado no bairro comercial de Ginza e que alberga inúmeras marcas de luxo, foram bloqueadas após o incidente, e camiões dos bombeiros e ambulâncias alinharam-se ao longo da rua.

Os transeuntes, essencialmente turistas, podiam, no entanto, continuar a circular nos passeios do outro lado da rua.

Um jornalista da AFP no local viu duas pessoas em macas a serem colocadas numa ambulância, enquanto bombeiros e responsáveis vestidos com fatos de proteção química retiravam pessoas do centro comercial para as examinar em veículos especializados.

A emissora pública NHK informou que os ferimentos pareciam leves. A polícia está a investigar a causa, declarou um oficial dos bombeiros presente no local, sem dar mais detalhes.

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