- Noticiário das 13h
- 25 mai, 2026
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Homem pulveriza substância em centro comercial de Tóquio e faz vários feridos
25 mai, 2026 - 11:37 • Lusa
Ruas foram bloqueadas após o incidente, e camiões dos bombeiros e ambulâncias alinharam-se ao longo da rua.
Cerca de vinte pessoas ficaram feridas num centro comercial de luxo no centro de Tóquio depois de um homem ter pulverizado uma substância no local, informaram os responsáveis da polícia e dos bombeiros esta segunda-feira.
O porta-voz da polícia de Tóquio, Yusuke Koide, disse à AFP que um homem pulverizou uma substância perto de uma máquina de venda automática no rés-do-chão do edifício, enquanto um responsável local dos bombeiros indicou que “cerca de vinte pessoas ficaram feridas” após uma denúncia que referia um “cheiro” naquele bairro muito turístico.
Ao meio-dia, as ruas em redor do edifício, situado no bairro comercial de Ginza e que alberga inúmeras marcas de luxo, foram bloqueadas após o incidente, e camiões dos bombeiros e ambulâncias alinharam-se ao longo da rua.
Os transeuntes, essencialmente turistas, podiam, no entanto, continuar a circular nos passeios do outro lado da rua.
Um jornalista da AFP no local viu duas pessoas em macas a serem colocadas numa ambulância, enquanto bombeiros e responsáveis vestidos com fatos de proteção química retiravam pessoas do centro comercial para as examinar em veículos especializados.
A emissora pública NHK informou que os ferimentos pareciam leves. A polícia está a investigar a causa, declarou um oficial dos bombeiros presente no local, sem dar mais detalhes.
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