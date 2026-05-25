Irão nega acordo iminente com EUA apesar de avanços nas negociações

Os responsáveis do regime da República Islâmica iraniana negaram esta segunda-feira estar iminente um acordo de paz com os Estados Unidos da América (EUA) devido a “constantes mudanças” das posições de Washington, apesar de reconhecidos avanços nas negociações.

“É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.

O mesmo responsável reiterou que as negociações estão focadas no fim da guerra e não no programa nuclear iraniano, assunto que disse ir ser será abordado posteriormente.

Por sua vez, os EUA afirmaram esta segunda-feira que estão prestes a chegar a um acordo “sólido” com o Irão, depois de o seu presidente, Donald Trump, ter atenuado, na véspera, as esperanças de um acordo iminente.

“Temos o que considero ser algo bastante sólido em cima da mesa no que diz respeito à capacidade deles para abrir o estreito” de Ormuz, mas também “de entrar em negociações” sobre o programa nuclear iraniano, declarou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Nova Deli.

Desencadeado a 28 de fevereiro por um ataque norte-americano e israelita ao Irão, o conflito alastrou-se a grande parte do Médio Oriente e causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah se juntou às hostilidades no início de março, atacando território israelita.

Há um cessar-fogo em vigor desde 08 de abril entre o Irão e os Estados Unidos, mas a economia mundial continua a ser abalada pelo quase bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz, por iniciativa do Irão, há quase três meses.