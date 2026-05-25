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Irão reabre acesso à internet por ordem do Presidente

25 mai, 2026 - 20:58 • Reuters, com redação

Esta ordem acontece após um apagão de quase 90 dias na sequência da guerra contra os EUA e Israel. Porém, ainda não se sabe de que forma nem quando o Irão voltará a ligar-se à internet global após esta decisão.

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O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, emitiu esta segunda-feira uma ordem para reabrir o acesso à internet internacional, informaram os meios de comunicação estatais iranianos.

Esta ordem acontece após um apagão de quase 90 dias na sequência da guerra contra os Estados Unidos da América (EUA) e Israel.

A notícia citou o responsável pelas relações públicas do Ministério das Comunicações do Irão.

Porém, ainda não se sabe de que forma nem quando o Irão voltará a ligar-se à internet global após esta decisão.

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A maioria dos iranianos não conseguiu aceder à internet mundial durante 87 dias, segundo o observatório de internet NetBlocks, na segunda-feira, sendo que apenas alguns cidadãos tiveram acesso através de VPNs avançadas e dispendiosas que contornam as restrições.

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As autoridades impuseram inicialmente um corte de internet a 8 de janeiro, em resposta a protestos antigovernamentais a nível nacional, tendo as ligações regressado gradualmente à normalidade em fevereiro, antes de um novo apagão ter sido iniciado após o começo dos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Mesmo em tempos normais, o acesso à internet global permanece fortemente restringido através da censura de muitos websites, enquanto as autoridades dependem cada vez mais de uma intranet para fornecer serviços conectados sem recorrer à internet mundial, nomeadamente nas escolas, que atualmente seguem um currículo online.

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