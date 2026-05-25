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Lula da Silva inicia radioterapia após remoção de cancro de pele

25 mai, 2026 - 16:51 • Olímpia Mairos

Presidente brasileiro vai realizar 15 sessões no couro cabeludo durante três semanas, mas mantém agenda oficial sem restrições.

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O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou esta segunda-feira um tratamento preventivo de radioterapia, após ter sido submetido à remoção de uma lesão cancerígena na pele do couro cabeludo.

Segundo um boletim clínico divulgado pelos médicos que acompanham o chefe de Estado brasileiro, o tratamento foi decidido “na sequência da remoção de uma lesão basocelular realizada a 24 de abril”.

“O tratamento complementar consistirá em radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo”, refere a nota médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, citada pela Reuters.

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De acordo com o Palácio do Planalto, Lula fará 15 sessões de radioterapia ao longo das próximas três semanas, sendo que cada sessão terá uma duração aproximada de dois minutos.

Os médicos garantem que o Presidente brasileiro, de 80 anos, poderá manter a sua rotina habitual e continuar a desempenhar as suas funções “sem restrições”.

A lesão identificada foi diagnosticada como um tumor basocelular, considerado o tipo mais comum de cancro de pele.

“A gente tira vários no dia a dia do consultório dermatológico”, explicou a médica Cristina Abdalla, citada pela imprensa brasileira, sublinhando que se trata do “tumorzinho de pele mais comum”.

No final de abril, Lula foi submetido a dois procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês. Além da remoção da lesão na cabeça, realizou também uma intervenção ao punho, segundo o médico Roberto Kalil.

O Presidente brasileiro já enfrentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em 2024, foi submetido a cirurgias de emergência para tratar e prevenir hemorragias na cabeça. Lula tratou ainda um cancro na garganta em 2011.

Apesar dos problemas de saúde, Lula continua a liderar várias sondagens para as eleições presidenciais brasileiras de outubro, nas quais poderá candidatar-se a um quarto mandato presidencial não consecutivo.

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