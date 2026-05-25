"Não estamos a abrandar o ritmo": Netanyahu anuncia aumento da ofensiva no Líbano

Benjamin Netanyahu frisou, no vídeo divulgado, que Israel está “em guerra com o Hezbollah” e que, nas últimas semanas, os militares israelitas eliminaram mais de 600 elementos do grupo xiita libanês.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio , considerou esta segunda-feira que Israel tem o direito à defesa dos ataques aéreos do Hezbollah , referindo-se aos próprios termos da trégua entre os dois países.

A declaração de Netanyahu surge em pleno cessar-fogo, acordado no mês passado com as autoridades de Beirute e que o Hezbollah não reconhece, no âmbito das conversações de paz israelo-libanesas promovidas por Washington, igualmente contestadas pelo grupo apoiado pelo Irão.

"Não estamos a abrandar o ritmo. Pelo contrário, pedi aceleração" , declarou o chefe do Governo numa declaração em vídeo nas redes sociais, na qual acrescentou: “Intensificaremos os ataques, aumentaremos a sua potência e esmagaremos o Hezbollah".

Netanyahu anunciou o aumento da intensidade da ofensiva militar no Líbano contra o grupo xiita Hezbollah, numa fase em que Estados Unidos da América (EUA) tentam concluir um acordo de paz entre os dois países.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , disse na segunda-feira estar “em guerra com o Hezbollah” e que, nas últimas semanas, os militares israelitas eliminaram mais de 600 elementos do grupo xiita libanês.

“Estão a atacar-nos com drones, drones com tecnologia cibernética, e temos uma equipa especializada a trabalhar nisso — e vamos resolver isso também”, avisou o primeiro-ministro.

Anteriormente, meios de comunicação israelitas já tinham noticiado que os Estados Unidos poderiam autorizar uma operação militar mais ampla no Líbano, no seguimento dos últimos ataques do Hezbollah contra o norte de Israel e de uma conversa telefónica no domingo entre Netanyahu e o Presidente norte-americano, Donald Trump.

As negociações de paz no Líbano estão ligadas às conversações indiretas entre Estados Unidos e Irão sobre o conflito iniciado em 28 de fevereiro pela ofensiva aérea israelo-americana contra República Islâmica.

Depois de Trump ter anunciado um acordo próximo com o Irão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão, Esmail Baghaei, afastou hoje um entendimento iminente e reiterou que um eventual compromisso deve envolver todo o Médio Oriente, incluindo o Líbano.

O Líbano foi arrastado pelo Hezbollah para a nova guerra na região ao reatar, no início de março, ataques aéreos contra o território israelita.

Israel respondeu com bombardeamentos intensivos e expandiu as posições militares que já mantinha no sul do país vizinho durante o conflito anterior.

Desde 2 de março, mais de 3.100 pessoas foram mortas e quase dez mil ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde libanês, em resultado dos ataques israelitas, que provocaram também acima de um milhão de deslocados.

As partes tinham estado em confronto no seguimento da guerra de Faixa de Gaza, entre outubro de 2023 e novembro de 2024, data de um cessar-fogo nunca verdadeiramente respeitado e que foi interrompido com o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão.