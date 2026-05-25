Ormuz. Ou Irão aceita condições ou EUA passam a negociar "de outra forma", diz Rubio

Os Estados Unidos ou chegarão a um bom acordo com o Irão ou negociarão com o país "de outra forma", disse o secretário de Estado Marco Rubio esta segunda-feira, enquanto Washington minimizava as esperanças de um avanço iminente na guerra que dura há três meses.

Rubio disse aos jornalistas em Nova Deli que os EUA darão à diplomacia todas as hipóteses de sucesso antes de explorar "alternativas", depois de o Presidente Donald Trump ter dito no domingo que tinha instruído os seus representantes para não se precipitarem em qualquer acordo com o Irão. Havia uma proposta bastante sólida em relação à sua capacidade de abrir o estreito, conseguir que o estreito fosse aberto, iniciar uma negociação real, significativa e com um prazo determinado sobre a questão nuclear, e esperamos que possamos concretizá-la", disse Rubio.

Um dia antes, Trump escreveu no Truth Social que o bloqueio dos EUA aos navios iranianos no Estreito de Ormuz "permaneceria em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado".

E acrescentou: "Ambos os lados devem ter calma e fazer tudo bem".

Não houve resposta imediata do governo iraniano. Mas a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária do Irão, afirmou que os EUA ainda estavam a obstruir partes de um possível acordo, incluindo a exigência de Teerão para a libertação de fundos congelados.

Os preços do petróleo caíram 6% na segunda-feira, atingindo mínimos de duas semanas, com o aumento do otimismo de que os Estados Unidos e o Irão se estavam a aproximar de um acordo de paz.

Trump aumentou as expectativas de um acordo iminente no sábado, ao afirmar que Washington e Teerão tinham "negociado em grande parte" um memorando de entendimento sobre um acordo de paz que reabriria o Estreito de Ormuz.

Antes do conflito, esta importante via navegável transportava um quinto das cargas globais de petróleo e gás natural liquefeito.

Os dois lados continuam em desacordo sobre várias questões complexas, como as ambições nucleares do Irão, a guerra de Israel no Líbano contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irão, e as exigências de Teerão para o levantamento das sanções e a libertação de dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas petrolíferas iranianas congeladas em bancos estrangeiros.

Pontos de agressão

Um alto funcionário da administração Trump delineou o que considerou serem os contornos mais recentes das questões em negociação.

Falando sob anonimato, o responsável disse que o Irão concordou "em princípio" em abrir o Estreito de Ormuz, em troca do levantamento do bloqueio naval dos Estados Unidos, e em desfazer-se do urânio altamente enriquecido de Teerão.

Os EUA entenderam que o Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, tinha endossado o esboço geral do acordo, acrescentou.

Não houve confirmação imediata do Irão nem esclarecimentos sobre o que significava um acordo "em princípio".

O responsável norte-americano disse que Washington previa, em primeiro lugar, a reabertura do estreito e o levantamento do bloqueio naval dos EUA. A negociação dos detalhes das medidas nucleares seria mais demorada.

O responsável rebateu as sugestões de que o Irão não teria aceitado desfazer-se do seu stock de urânio enriquecido. "A questão é como", disse o funcionário.

Um segundo alto funcionário do governo disse no domingo que a estrutura proposta daria aos negociadores 60 dias para chegar a um acordo final.

Fontes iranianas disseram à Reuters que, em fases futuras, poderão ser encontradas "fórmulas viáveis" para resolver a disputa sobre o seu stock de urânio altamente enriquecido, incluindo a diluição do material sob a supervisão da agência nuclear da ONU.

O Irão há muito que nega as acusações dos EUA e de Israel de que procura armas nucleares e afirma ter o direito de enriquecer urânio para fins civis, embora a pureza alcançada exceda em muito a necessária para a geração de energia.

Trump, cuja popularidade foi afetada pelo impacto da guerra nos preços da energia nos EUA, e que enfrentou esforços do Congresso para restringir os seus poderes de guerra, tem enfatizado repetidamente a possibilidade de um acordo para pôr fim ao conflito iniciado pelos EUA e Israel a 28 de Fevereiro.

Um cessar-fogo frágil mantém-se desde o início de abril.

O Presidente rebateu as críticas à sua condução das negociações e à sua disponibilidade para fazer concessões ao Irão.

"Se eu fizer um acordo com o Irão, será um acordo bom e adequado... Portanto, não dêem ouvidos aos perdedores, que criticam algo sobre o qual não sabem nada", publicou Trump no domingo.