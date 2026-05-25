Guerra na Ucrânia
Rússia anuncia "ataques sistemáticos" contra instalações Kiev
25 mai, 2026 - 22:13 • Reuters
A Rússia apelou esta segunda-feira aos cidadãos estrangeiros que abandonem a capital da Ucrânia.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, informou esta segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que Moscovo está lançar ataques contra alvos em Kiev ligados às forças armadas ucranianas, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.
Moscovo refere, em comunicado, que Lavrov transmitiu a Rubio, por telefone, que a operação foi iniciada “em resposta aos contínuos ataques terroristas do regime de Kiev contra a população pacífica e infraestruturas civis em território russo”.
Segundo a mesma nota, as forças armadas russas “estão a iniciar ataques sistemáticos contra instalações localizadas em Kiev utilizadas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, bem como contra centros onde são tomadas as respectivas decisões”.
A Rússia apelou esta segunda-feira aos cidadãos estrangeiros que abandonem a capital da Ucrânia antes do lançamento de “uma série de ataques sistemáticos” contra alvos de defesa na capital ucraniana, um dia depois de um dos mais intensos bombardeamentos sobre a cidade desde o início da guerra.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que os ataques constituem uma resposta ao que Moscovo descreve como um ataque deliberado com drones contra uma residência universitária na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, controlada pela Rússia.
As forças armadas ucranianas rejeitaram as acusações russas e garantiram ter atingido uma unidade de comando de drones de elite na zona.
“Nestas circunstâncias, as Forças Armadas da Federação Russa estão a lançar uma série de ataques sistemáticos contra empresas do complexo militar-industrial ucraniano em Kiev”, declarou o ministério.
