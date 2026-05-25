Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Rússia anuncia "ataques sistemáticos" contra instalações Kiev

25 mai, 2026 - 22:13 • Reuters

A Rússia apelou esta segunda-feira aos cidadãos estrangeiros que abandonem a capital da Ucrânia.

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, informou esta segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que Moscovo está lançar ataques contra alvos em Kiev ligados às forças armadas ucranianas, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

Moscovo refere, em comunicado, que Lavrov transmitiu a Rubio, por telefone, que a operação foi iniciada “em resposta aos contínuos ataques terroristas do regime de Kiev contra a população pacífica e infraestruturas civis em território russo”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma nota, as forças armadas russas “estão a iniciar ataques sistemáticos contra instalações localizadas em Kiev utilizadas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, bem como contra centros onde são tomadas as respectivas decisões”.

A Rússia apelou esta segunda-feira aos cidadãos estrangeiros que abandonem a capital da Ucrânia antes do lançamento de “uma série de ataques sistemáticos” contra alvos de defesa na capital ucraniana, um dia depois de um dos mais intensos bombardeamentos sobre a cidade desde o início da guerra.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que os ataques constituem uma resposta ao que Moscovo descreve como um ataque deliberado com drones contra uma residência universitária na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, controlada pela Rússia.

As forças armadas ucranianas rejeitaram as acusações russas e garantiram ter atingido uma unidade de comando de drones de elite na zona.

“Nestas circunstâncias, as Forças Armadas da Federação Russa estão a lançar uma série de ataques sistemáticos contra empresas do complexo militar-industrial ucraniano em Kiev”, declarou o ministério.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?