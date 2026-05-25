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Trump promete destruir urânio enriquecido do Irão

25 mai, 2026 - 23:20 • Ricardo Vieira

A mensagem foi publicada numa altura em que explosões foram ouvidas em várias cidades do Irão.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu esta segunda-feira destruir todo o urânio enriquecido em poder do Irão.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Donald Trump apresenta várias soluções para a questão do programa nuclear do regime de Teerão.

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“O urânio enriquecido (poeira nuclear!) será imediatamente entregue aos Estados Unidos para ser transportado de volta e destruído ou, preferencialmente, destruído no local, em conjunto e coordenação com a República Islâmica do Irão, ou noutro local aceitável, com a Comissão de Energia Atómica, ou organismo equivalente, a acompanhar este processo e acontecimento”, afirma o Presidente dos Estados Unidos.

A mensagem foi publicada esta segunda-feira, numa altura em que várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira em Bandar Abbas e noutras cidades do Irão, avança a comunicação social iraniana.

Responsáveis iranianos negaram esta segunda-feira estar iminente um acordo de paz com os Estados Unidos devido a “constantes mudanças” das posições de Washington, apesar de reconhecidos avanços nas negociações.

“É verdade que chegámos a conclusões sobre muitas questões em discussão, mas isso não significa que a assinatura de um acordo esteja iminente”, disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Bagaei, em conferência de imprensa.

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