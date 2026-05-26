Tragédia
Bélgica. Pelo menos quatro mortos após colisão entre comboio e autocarro escolar
26 mai, 2026 - 10:20 • João Carlos Malta
Ainda não é claro exatamente como o acidente aconteceu. De acordo com relatos iniciais, a passagem de nível estava fechada no momento da tragédia.
Há pelo menos quatro vítimas mortais numa colisão em Buggenhout, na Bélgica, que envolveu um comboio e um miniautocarro utilizado para transporte escolar.
O acidente foi confirmado a Infrabel, a operadora ferroviária belga. O ministro da Mobilidade da Bélgica, Jean-Luc Crucke, já confirmou a morte de pelo menos quatro pessoas: dois adolescentes de 12 e 15 anos, o condutor do autocarro, 49 anos, e mais um adulto, de 27 anos.
Outras cinco crianças ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital. Todas se encontravam em estado crítico, mas estão estáveis.
"É dramático", afirmou Jean-Luc Crucke. "Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas, mas também para as pessoas que ficaram feridas e para as suas famílias", acrescentou.
Os serviços de emergência encontram-se no local em grande número. No autocarro seguiam nove pessoas e no comboio cerca de 100.
O acidente ocorreu por volta das 8h15 em Buggenhout, na passagem de nível em Vierhuizen. Ainda não é claro exatamente como o acidente aconteceu. De acordo com relatos iniciais, a passagem de nível estava fechada no momento do acidente.
As causas do acidente são ainda desconhecidas.
"As barreiras estavam baixadas, os semáforos estavam no vermelho", descreve aquele meio de comunicação social belga.
As imagens de CCTV mostram que a passagem de nível estava fechada no momento do incidente, confirma Thomas Baeken, da operadora ferroviária belga Infrabel.
"A colisão ocorreu às 8h08. As imagens mostram que as barreiras estavam baixadas e os semáforos estavam a vermelho. Não sabemos como é que o acidente pode ter acontecido. Cabe à polícia e ao Ministério Público investigar», afirmou Baeken.
"Estamos, naturalmente, a cooperar com essa investigação, porque queremos compreender como é que este trágico acidente aconteceu", acrescentou.
Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.— Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026
Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.
Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse.
O acidente ocorreu a cerca de um quilómetro da estação ferroviária de Buggenhout. "O comboio já estava a travar. O maquinista acionou o travão de emergência, mas não conseguiu evitar a colisão".
Há também danos na infraestrutura ferroviária. «Mas essa é a menor das nossas preocupações. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias e amigos», disse Baeken à VRT News.
O ministro do Interior, Bernard Quintin, afirmou numa publicação no X que "foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente ocorrido em Buggenhout". O govenante não forneceu mais detalhes.
I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026
My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.
Today, Europe grieves with Belgium.
Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Layen, já manifestou estar devastada com as notícias que chegam da Bélgica e endereçou as condolências às famílias das vítimas.
Segundo a Reuters, a Bélgica, onde uma densa rede ferroviária atravessa cidades e aldeias, tem um historial de acidentes em passagens de nível.
Cinco pessoas morreram em acidentes deste tipo em 2025, segundo indica a operadora de infraestruturas ferroviárias Infrabel no site institucional, o número mais baixo registado desde 2020.
