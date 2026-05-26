Tragédia

Bélgica.Pelo menos quatro mortos após colisão entre comboio e autocarro

26 mai, 2026 - 10:20 • João Carlos Malta

Ainda não é claro exatamente como o acidente aconteceu. De acordo com relatos iniciais, a passagem de nível estava fechada no momento da tragédia.

Há pelo menos quatro vítimas mortais numa colisão em Buggenhout, na Bélgica, que envolveu um comboio e um miniautocarro utilizado para transporte escolar.

O acidente foi confirmado a Infrabel, a operadora ferroviária belga. O ministro dos Transportes da Bélgica já confirmou a morte de pelo menos quatro pessoas: dois adolescentes, o condutor do autocarro e mais um adulto.

A informação foi dada por uma fonte oficial ao site de notícias belga VRT News. Os serviços de emergência encontram-se no local em grande número.

O acidente ocorreu por volta das 8h15 em Buggenhout, na passagem de nível em Vierhuizen. Ainda não é claro exatamente como o acidente aconteceu. De acordo com relatos iniciais, a passagem de nível estava fechada no momento do acidente.

"As barreiras estavam baixadas, os semáforos estavam no vermelho", descreve aquele meio de comunicação social belga.

As imagens de CCTV mostram que a passagem de nível estava fechada no momento do incidente, confirma Thomas Baeken, da operadora ferroviária belga Infrabel.

As causas do acidente são ainda desconhecidas.

"A colisão ocorreu às 8h08. As imagens mostram que as barreiras estavam baixadas e os semáforos estavam a vermelho. Não sabemos como é que o acidente pode ter acontecido. Cabe à polícia e ao Ministério Público investigar», afirmou Baeken.

"Estamos, naturalmente, a cooperar com essa investigação, porque queremos compreender como é que este trágico acidente aconteceu", acrescentou.

O acidente ocorreu a cerca de um quilómetro da estação ferroviária de Buggenhout. "O comboio já estava a travar. O maquinista acionou o travão de emergência, mas não conseguiu evitar a colisão".

Há também danos na infraestrutura ferroviária. «Mas essa é a menor das nossas preocupações. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias e amigos», disse Baeken à VRT News.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, afirmou numa publicação no X que "foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente ocorrido em Buggenhout". O govenante não forneceu mais detalhes.

Segundo a Reuters, a Bélgica, onde uma densa rede ferroviária atravessa cidades e aldeias, tem um historial de acidentes em passagens de nível.

Cinco pessoas morreram em acidentes deste tipo em 2025, segundo indica a operadora de infraestruturas ferroviárias Infrabel no site institucional, o número mais baixo registado desde 2020.

