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"Chairman" da BP demitido com efeitos imediatos
26 mai, 2026 - 17:46 • Ricardo Vieira, com Reuters
Albert Manifold foi afastado do cargo de "chairman" por questões relacionadas com governação e conduta. Em causa estarão comportamentos agressivos e inaceitáveis para com colegas de trabalho.
O presidente do conselho de administração da petrolífera BP, Albert Manifold, foi demitido com efeitos imediatos, anunciou esta terça-feira a multinacional britânica.
Albert Manifold foi afastado do cargo de "chairman" por questões relacionadas com governação e conduta.
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Quatro fontes citadas pela agência Reuters acusam o responsável de comportamentos agressivos e inaceitáveis para com colegas de trabalho. A BBC fala em "bullying" e atitudes consideradas "dominadoras e excessivas".
Um porta-voz da BP recusou prestar mais informações. Albert Manifold ainda não reagiu à notícia.
O presidente do conselho de administração da BP estava no cargo há menos de oito meses. Tinha como missão supervisionar uma reformulação estratégica da empresa.
A saída de Manifold acontece num contexto de escândalos e sucessivas mudanças de liderança na BP.
Há menos de três anos, o então diretor-executivo Bernard Looney foi demitido depois de ter mentido ao conselho sobre relações pessoais com colegas.
Já durante o mandato de Manifold, o sucessor de Looney, Murray Auchincloss, abandonou o cargo abruptamente em dezembro, sem que tivesse sido apresentada uma razão clara para a saída.
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