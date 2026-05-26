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"Chairman" da BP demitido com efeitos imediatos

26 mai, 2026 - 17:46 • Ricardo Vieira, com Reuters

Albert Manifold foi afastado do cargo de "chairman" por questões relacionadas com governação e conduta. Em causa estarão comportamentos agressivos e inaceitáveis para com colegas de trabalho.

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O presidente do conselho de administração da petrolífera BP, Albert Manifold, foi demitido com efeitos imediatos, anunciou esta terça-feira a multinacional britânica.

Albert Manifold foi afastado do cargo de "chairman" por questões relacionadas com governação e conduta.

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Quatro fontes citadas pela agência Reuters acusam o responsável de comportamentos agressivos e inaceitáveis para com colegas de trabalho. A BBC fala em "bullying" e atitudes consideradas "dominadoras e excessivas".

Um porta-voz da BP recusou prestar mais informações. Albert Manifold ainda não reagiu à notícia.

O presidente do conselho de administração da BP estava no cargo há menos de oito meses. Tinha como missão supervisionar uma reformulação estratégica da empresa.

A saída de Manifold acontece num contexto de escândalos e sucessivas mudanças de liderança na BP.

Há menos de três anos, o então diretor-executivo Bernard Looney foi demitido depois de ter mentido ao conselho sobre relações pessoais com colegas.

Já durante o mandato de Manifold, o sucessor de Looney, Murray Auchincloss, abandonou o cargo abruptamente em dezembro, sem que tivesse sido apresentada uma razão clara para a saída.

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