Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Coreia do Norte dispara projétil não identificado para o mar Amarelo

26 mai, 2026 - 11:30 • Lusa

O lançamento aconteceu horas depois de o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, durante uma reunião do executivo de Seul, ter apelado a maiores esforços para reforçar as forças armadas do país.

A+ / A-

A Coreia do Norte lançou esta terça-feira um projétil não identificado que caiu no mar Amarelo, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês).

“O Norte lançou um projétil não identificado em direção ao mar Amarelo”, que separa a península coreana e a China, afirmou o JCS, em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

Este é o primeiro lançamento desde o teste de um míssil balístico tático realizado em 19 de abril e supervisionado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

Na altura, a agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA, disse que o lançamento foi um teste para avaliar o desempenho do “míssil balístico tático superfície-superfície melhorado Hwasong-11 Ra” e o poder de “uma ogiva de fragmentação e uma ogiva de mina de fragmentação” incorporadas no projétil.

O lançamento aconteceu horas depois de o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, durante uma reunião do executivo de Seul, ter apelado a maiores esforços para reforçar as forças armadas do país.

O chefe de Estado enfatizou a inteligência artificial e as capacidades dos drones, bem como a possível aquisição de um submarino de propulsão nuclear, uma questão que tem feito parte da diplomacia sul-coreana com os Estados Unidos (EUA).

Lee não comentou especificamente as ameaças representadas por Pyongyang, mas salientou a importância de Seul demonstrar a “determinação de assumir a responsabilidade e proteger a própria segurança”, afirmando que tal postura também fortaleceria a aliança com Washington.

O lançamento acontece depois da agência de notícias sul-coreana Yonhap ter anunciado, na quarta-feira, citando fontes governamentais não identificadas, uma visita à Coreia do Sul de Xi Jinping, líder da China, um dos principais aliados do Norte.

Kim Jong-un tem adotado uma postura dura em relação à Coreia do Sul, que declarou como o inimigo permanente e mais hostil do Norte, numa altura em que os contactos diplomáticos estão estagnados.

Os dois países vizinhos estão tecnicamente ainda em guerra desde o conflito de 1950-1953, que terminou com um armistício em vez de um tratado de paz.

No sábado, a equipa de futebol feminino Naegohyang FC venceu em solo sul-coreano a Liga dos Campeões asiática, tornando-se também a primeira equipa norte-coreana a visitar a Coreia do Sul em oito anos.

Após a vitória, as norte-coreanas hastearam a bandeira do país, um gesto considerado tabu na Coreia do Sul ao abrigo da Lei de Segurança Nacional.

Kim Jong-un tem-se concentrado na expansão dos arsenais nucleares e de mísseis desde o colapso da diplomacia nuclear com o Presidente dos EUA, Donald Trump, em 2019.

Trump tem expressado repetidamente o desejo de retomar as negociações com Kim, mas Pyongyang ignorou até agora essas propostas e instou Washington a abandonar as exigências de desarmamento nuclear do Norte como pré-condição para negociações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 26 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?