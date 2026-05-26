Coreia do Norte dispara projétil não identificado para o mar Amarelo

A Coreia do Norte lançou esta terça-feira um projétil não identificado que caiu no mar Amarelo, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, na sigla em inglês).

“O Norte lançou um projétil não identificado em direção ao mar Amarelo”, que separa a península coreana e a China, afirmou o JCS, em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

Este é o primeiro lançamento desde o teste de um míssil balístico tático realizado em 19 de abril e supervisionado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

Na altura, a agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA, disse que o lançamento foi um teste para avaliar o desempenho do “míssil balístico tático superfície-superfície melhorado Hwasong-11 Ra” e o poder de “uma ogiva de fragmentação e uma ogiva de mina de fragmentação” incorporadas no projétil.

O lançamento aconteceu horas depois de o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, durante uma reunião do executivo de Seul, ter apelado a maiores esforços para reforçar as forças armadas do país.

O chefe de Estado enfatizou a inteligência artificial e as capacidades dos drones, bem como a possível aquisição de um submarino de propulsão nuclear, uma questão que tem feito parte da diplomacia sul-coreana com os Estados Unidos (EUA).

Lee não comentou especificamente as ameaças representadas por Pyongyang, mas salientou a importância de Seul demonstrar a “determinação de assumir a responsabilidade e proteger a própria segurança”, afirmando que tal postura também fortaleceria a aliança com Washington.

O lançamento acontece depois da agência de notícias sul-coreana Yonhap ter anunciado, na quarta-feira, citando fontes governamentais não identificadas, uma visita à Coreia do Sul de Xi Jinping, líder da China, um dos principais aliados do Norte.

Kim Jong-un tem adotado uma postura dura em relação à Coreia do Sul, que declarou como o inimigo permanente e mais hostil do Norte, numa altura em que os contactos diplomáticos estão estagnados.

Os dois países vizinhos estão tecnicamente ainda em guerra desde o conflito de 1950-1953, que terminou com um armistício em vez de um tratado de paz.

No sábado, a equipa de futebol feminino Naegohyang FC venceu em solo sul-coreano a Liga dos Campeões asiática, tornando-se também a primeira equipa norte-coreana a visitar a Coreia do Sul em oito anos.

Após a vitória, as norte-coreanas hastearam a bandeira do país, um gesto considerado tabu na Coreia do Sul ao abrigo da Lei de Segurança Nacional.

Kim Jong-un tem-se concentrado na expansão dos arsenais nucleares e de mísseis desde o colapso da diplomacia nuclear com o Presidente dos EUA, Donald Trump, em 2019.

Trump tem expressado repetidamente o desejo de retomar as negociações com Kim, mas Pyongyang ignorou até agora essas propostas e instou Washington a abandonar as exigências de desarmamento nuclear do Norte como pré-condição para negociações.