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Guerra no Irão

Líder supremo do Irão diz que os EUA deixarão de ter refúgio seguro no Golfo

26 mai, 2026 - 08:53 • João Carlos Malta com Reuters

Guarda Revolucionária do Irão afirma também que se reservava o direito "legítimo e inquestionável" de retaliar contra quaisquer violações do cessar-fogo por parte dos EUA.

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O líder supremo iraniano, o ayatollah Mojtaba Khamenei, afirmou na terça-feira no Telegram que as potências do Golfo deixarão de servir de escudo para as bases dos Estados Unidos.

Khamenei avisa também que os EUA deixarão de ter um refúgio seguro na região, numa altura em que Teerão e Washington discutem um quadro para pôr fim à guerra que já dura há três meses.

Também a Guarda Revolucionária do Irão afirmou no dia de hoje que se reservava o direito "legítimo e inquestionável" de retaliar contra quaisquer violações do cessar-fogo por parte dos EUA.

Na mesma mensagem acrescentou que as suas unidades de defesa aérea tinham abatido um drone MQ-9 norte-americano e disparado contra um caça que tinha entrado no espaço aéreo iraniano, segundo noticiou a imprensa estatal.

Ataques no sul do Irão

O aviso surge depois de os EUA afirmaram ter lançado novos ataques no sul do Irão, visando bases de mísseis iranianas e embarcações que tentavam colocar minas.

Várias explosões foram ouvidas esta segunda-feira em Bandar Abbas e noutras cidades do Irão, avançou a comunicação social iraniana.

Também foram ouvidos rebentamentos em zonas costeiras perto do Estreito de Ormuz.

Os ataques, segundo os norte-americanos, foram realizados em "autodefesa" e tinham como objetivo "proteger as nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas", afirmou o Comando Central dos EUA num comunicado.

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O porta-voz do Comando Central, o capitão Tim Hawkins, afirmou que as forças armadas dos EUA "continuam a defender as nossas forças, mantendo a contenção durante o cessar-fogo em vigor" entre os dois países.

Antes das palavras de Khamenei, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baqai, afirmou anteriormente que, embora se tenham registado alguns progressos nas negociações para pôr fim à guerra, um acordo "não é iminente".

Também o secretário de estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, já falou destes ataques , esta terça-feira, que o Estreito de Ormuz "vai acabar por abrir, de uma forma ou de outra".

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Não é claro qual será o impacto destes ataques num eventual acordo de paz entre os EUA e o Irão.

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