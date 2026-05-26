O Estreito de Ormuz tem de reabrir "de uma forma ou de outra" avisa Marco Rubio

O secretário de estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirmou, esta terça-feira, que o Estreito de Ormuz "vai acabar por abrir, de uma forma ou de outra".

Ouvido pelos jornalistas de saída da cidade de Jaipur, na Índia, o secretário de Estado reforçou que o bloqueio levado a cabo pelo Irão é "ilícito, é ilegal, é insustentável para o mundo e inaceitável". Rubio diz ainda que "não há nenhum país no mundo que seja a favor de um sistema de portagem, exceto o novo regime no Irão".

As declarações do secretário de Estado surgem depois de um porta-voz do comando central norte-americano admitir a autoria dos ataques num território a sul do Irão, na noite desta terça-feira. Os ataques terão sido realizados em legítima defesa, em resposta a uma tentativa do Irão de instalar minas no Golfo Pérsico, como refere o porta-voz.

Sobre as negociações, Marco Rubio diz que a posição dos Estados Unidos está "bem definida".

Depois de "uma conversa muito importante com vários líderes da região", o secretário de Estado acredita que "existe um forte consenso e acordo sobre como deve ser um anteprojeto".

"Acho que, como em qualquer situação deste tipo, vai demorar alguns dias a chegar a um consenso, mesmo que seja apenas sobre divergências relativas a uma palavra, uma frase", explica.

Apesar da tentativa de chegar a um consenso, Rubio avisa que "ou vai ser um bom acordo ou não vai haver nenhum".