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O Estreito de Ormuz tem de reabrir "de uma forma ou de outra" avisa Marco Rubio

26 mai, 2026 - 05:06 • Rita Vila Real

Esta terça-feira, os Estados Unidos admitiram a autoria dos ataques contra o Irão, numa ação que dizem ser em legítima defesa.

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O secretário de estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirmou, esta terça-feira, que o Estreito de Ormuz "vai acabar por abrir, de uma forma ou de outra".

Ouvido pelos jornalistas de saída da cidade de Jaipur, na Índia, o secretário de Estado reforçou que o bloqueio levado a cabo pelo Irão é "ilícito, é ilegal, é insustentável para o mundo e inaceitável". Rubio diz ainda que "não há nenhum país no mundo que seja a favor de um sistema de portagem, exceto o novo regime no Irão".

As declarações do secretário de Estado surgem depois de um porta-voz do comando central norte-americano admitir a autoria dos ataques num território a sul do Irão, na noite desta terça-feira. Os ataques terão sido realizados em legítima defesa, em resposta a uma tentativa do Irão de instalar minas no Golfo Pérsico, como refere o porta-voz.

Sobre as negociações, Marco Rubio diz que a posição dos Estados Unidos está "bem definida".

Depois de "uma conversa muito importante com vários líderes da região", o secretário de Estado acredita que "existe um forte consenso e acordo sobre como deve ser um anteprojeto".

"Acho que, como em qualquer situação deste tipo, vai demorar alguns dias a chegar a um consenso, mesmo que seja apenas sobre divergências relativas a uma palavra, uma frase", explica.

Apesar da tentativa de chegar a um consenso, Rubio avisa que "ou vai ser um bom acordo ou não vai haver nenhum".

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